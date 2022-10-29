سعيّد يؤكد لمميش ضرورة تمكين القوات المسلحة من العتاد اللازم للقيام بدورها في أحسن الظروف


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 07:23 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله، ظهر يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني، عماد مميش، ضرورة تمكين قواتنا المسلحة من العتاد اللازم للقيام بدورها في أحسن الظروف.


وتم خلال هذا الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية فجر اليوم السبت، استعراض عدد من الانجازات التي حققتها القوات المسلحة العسكرية، ودورها في الدفاع عن حوزة الوطن من أي اعتداء.

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كما أثنى رئيس الدولة على تدخل القوات المسلحة العسكرية في عديد الميادين منها الصحة ومعاضدة جهود عديد المؤسسات في نجدة المواطنين واطفاء الحرائق وتأمين الامتحانات الوطنية والانتخابات وغيرها من القطاعات الأخرى.



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