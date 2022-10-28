كرشيد:خطاب الرئيس هو السبب في انتحار الشباب و البرلمان القادم هو ديكور سخيف


Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 - 20:17 قراءة: 0 د, 28 ث
      
هاجم الوزير السابق مبروك كورشيد في حوار عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" سياسات الرئيس قيس سعيد قائلا " ان الخطاب الشعبوي الذي يتبناه لا يؤدي الى كسب ثقة الشباب بل يدفعهم الى الانتحار عبر ركوب زوارق الموت".


وأضاف مبروك كورشيد " استغرب خطاب الرئيس الذي يخون فيه الجميع متسائل " من يقصد الرئيس بنحن وهم".
من جانب اخر هاجم مبروك كورشيد كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة العدل ليلى جفال قائلا " الستوفيدة تغلط".
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وقال مبروك كورشيد " البرلمان القادم هو ديكور سخيف ولن يؤسس لدولة قوية".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 255633

Ahmed01  (France)  |Samedi 29 Octobre 2022 à 09h 07m |           
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