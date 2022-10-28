كرشيد:خطاب الرئيس هو السبب في انتحار الشباب و البرلمان القادم هو ديكور سخيف

هاجم الوزير السابق مبروك كورشيد في حوار عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" سياسات الرئيس قيس سعيد قائلا " ان الخطاب الشعبوي الذي يتبناه لا يؤدي الى كسب ثقة الشباب بل يدفعهم الى الانتحار عبر ركوب زوارق الموت".







وأضاف مبروك كورشيد " استغرب خطاب الرئيس الذي يخون فيه الجميع متسائل " من يقصد الرئيس بنحن وهم".

من جانب اخر هاجم مبروك كورشيد كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة العدل ليلى جفال قائلا " الستوفيدة تغلط".

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وقال مبروك كورشيد " البرلمان القادم هو ديكور سخيف ولن يؤسس لدولة قوية".





وأضاف مبروك كورشيد " استغرب خطاب الرئيس الذي يخون فيه الجميع متسائل " من يقصد الرئيس بنحن وهم".من جانب اخر هاجم مبروك كورشيد كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة العدل ليلى جفال قائلا " الستوفيدة تغلط".وقال مبروك كورشيد " البرلمان القادم هو ديكور سخيف ولن يؤسس لدولة قوية".