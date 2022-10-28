قضية طفلة ال4 سنوات: القضاء الايطالي يستمع لمندوب حماية الطفولة ويرفض طلبه بتسليم الطفلة لارجاعها الي تونس

أفاد الجمعة 28 أكتوبر، النائب السابق مجدي الكرباعي بأنه تم اليوم في اطار قضية طفلة الاربعة سنوات "ليندا "، عقد جلسة استماع من قبل قاضي القصر في ايطاليا إلى البعثة التونسية ومن بينها مندوب عام حماية الطفولة بحضور الوصي القانوني للقاصر بإيطاليا.

وأشار الكرباعي الي ان القاضي رفض مبدئيا مطلب البعثة التونسية باستعادة الطفلة لوضعها في مركز رعاية بتونس.







ونبّه الكرباعي الي ان الاتفاق مع عائلة الطفلة عند امضاء التوكيل للبعثة التونسية لم يكن ينص على وضع الطفلة في مركز رعاية في حال عودتها الي تونس.

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ونبّه الكرباعي الي ان الاتفاق مع عائلة الطفلة عند امضاء التوكيل للبعثة التونسية لم يكن ينص على وضع الطفلة في مركز رعاية في حال عودتها الي تونس.