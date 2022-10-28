قضية طفلة ال4 سنوات: القضاء الايطالي يستمع لمندوب حماية الطفولة ويرفض طلبه بتسليم الطفلة لارجاعها الي تونس


Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 - 16:20 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أفاد الجمعة 28 أكتوبر، النائب السابق مجدي الكرباعي بأنه تم اليوم في اطار قضية طفلة الاربعة سنوات "ليندا "، عقد جلسة استماع من قبل قاضي القصر في ايطاليا إلى البعثة التونسية ومن بينها مندوب عام حماية الطفولة بحضور الوصي القانوني للقاصر بإيطاليا.
وأشار الكرباعي الي ان القاضي رفض مبدئيا مطلب البعثة التونسية باستعادة الطفلة لوضعها في مركز رعاية بتونس.


ونبّه الكرباعي الي ان الاتفاق مع عائلة الطفلة عند امضاء التوكيل للبعثة التونسية لم يكن ينص على وضع الطفلة في مركز رعاية في حال عودتها الي تونس.
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 255613

Volcano  (Tunisia)  |Samedi 29 Octobre 2022 à 08h 31m |           
غريب امر هذا البلد و حكامه وساسته
السلطة التي جعلت طفلة الاربع سنوات تحرق تطالب من ايطاليا ارجاعها الى الكابوس التونسي
افضل الاوقات في تونس اما ان تكون نائما او مخدرا حتى لا تفكر و تصيبك جلطة



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