مهدي زغروبة تزامنا مع محاكمة العميد الكيلاني: المحاماة اليوم أغلقت قوس العبث الذي تسبب به بودربالة وانتصرت لتاريخها النضالي ‎‎

نشر الجمعة 28 أكتوبر المحامي مهدي زغروبة تدوينة تزامنا مع جلسة محاكمة العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني أمام القضاء العسكري.

وقال زغروبة ان " المحاماة اليوم تغلق مجددا قوس العبث الذي تسبب فيه العميد المتخلي وتنتصر لتاريخها النضالي وتنتفض ضد المحاكمات السياسية".



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تواصل المرافعات

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وأشار زغروبة بالأساس الي حضور العميد الحالي للمحامين حاتم المزيو وأيضا حضور جميع العمداء السابقين المباشرين به اكثر من رسالة فقد حضر اليوم كل من العميد البشير الصيد العميد عبدالوهاب الباهي العميد شوقي الطبيب العميد محمد الفاضل محفوظ العميد عبدالستار بن موسى العميد عامر المحرزي.واكد على ان المحاماة بقواعدها وهياكلها ترفض رفضا قاطعا محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.و قال رضا بلحاج عضو هيئة الدفاع عن عبد الرزاق الكيلاني إنّ المرافعات بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس مازالت متواصلة في خصوص القضية المرفوعة ضدّ موكله..وأوضح بلحاج اليوم الجمعة أنّ التصريح بالحكم سيكون لاحقا، مشيرا إلى انّ هيئة الدفاع قد طالبت بنقض القضيّة وعدم سماع الدعوى.وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف العسكريّة قد قرّر يوم 30 سبتمبر الماضي ، تأجيل القضية المرفوعة ضدّ عميد المحامين الأسبق، عبد الرزاق الكيلاني، إلى اليوم بطلب من هيئة الدّفاع.وتعلّق الحكم الصّادر ضدّه شهر ماي 2022 والقاضي بسجنه شهرا مع تأجيل التّنفيذ بتهمة "هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته".يُذكر أنّ هيئة الدفاع عن الكيلاني، استأنفت هذا الحكم في شهر ماي الماضي ودفعت بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في القضيّة، بالإضافة إلى التأكيد على أنّ "عبد الرزاق الكيلاني كان يؤدّي مهامه كمحامٍ يزور موكله بالمستشفى".