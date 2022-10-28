بوغلاب يكشف عن شبهات في شركة صناعات التكرير" ستير" ويتساءل : وينو رئيس الجمهورية!؟ هاي فلوس التوانسة ماشية هباء منثورا ‎‎


Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 - 10:43 قراءة: 1 د, 2 ث
      
عاد الجمعة 28 أكتوبر، الاعلامي محمد بوغلاب للحديث عن بيان وزارة الخارجية المساند للعربية السعودية في علاقة بقرار خفض انتاج النفط واستغرب كيف ان تونس التي تستورد 50 بالمائة من حاجياتها النفطية تساند قرار خفض الانتاج الذي سينجر عنه ارتفاع الاسعار.



وكشف بوغلاب في هذا السياق عن الاسعار التي تقتني بها شركة صناعات التكرير ستير البنزين وقال "المازوط العادي تشري اللتر الواحد بأكثر من 3 دينارات ليتم بيعه لمحطات البنزين بدينار و300 مليم".
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واشار في المقابل الي ان الغازوال بدون كبريت تقتنيه الستير ب2750 مليم للتر الواحد اي ان سعره أقل من الغازوال العادي ليتم بيعه بعد الدعم بدينار و314 مليم.

وتساءل مستغربا "الغازوال الاقل جودة نشريو فيه أغلى... علاش تشري فيه وتتحمل في فاتورة كبيرة مالدعم موش افضل تشري الغازوال بدون كبريت يتكلف ارخص".
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وتابع متسائلا " شنوة يتسمى هذا!؟ خلينا من حكاية الفساد، ويني وزيرة الصناعة!؟ وييني رئيسة الحكومة!؟ وينو رئيس الجمهورية!؟ هاي فلوس التوانسة ماشية هباء منثورا وانتوما تتفرجوا".

وختم بوغلاب فقرته قائلا " تلزيت نحكي في الموضوع هذا بعد ما فقدت الامل في صحافة العلو الشاهق الي تستنى تحتى بوتو الضو، تستنى الرئيس في شارع بورقيبة لين يجيك يجاوبك هو من غير ما تسئلو اما لازم تكون من اتباع الدين الجديد دين 25 جويلية وانا نحمد ربي على نعمة الكفر".



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