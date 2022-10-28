فتح بحث من اجل المضاربة غير المشروعة في المواد العلفية

صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي ل" باب نات " اليوم الجمعة 28 اكتوبر 2022؛ ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اذنت أمس بالاحتفاظ بشخص و تقديم صاحب شركة لإنتاج المواد العلفية و تحرير محضر ضدهما الاول من أجل المضاربة غير المشروعة و مسك منتوجات لا تدخل في النشاط المهني المصرح به طبق أحكام المرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و القانون عدد36المؤرخ في 15سبتمبر2015 المتعلق بإعادة تنظيم قواعد المنافسة و الاسعار و الثاني من أجل مخالفة مسالك التوزيع طبق القانون عدد69 المؤرخ في 12اوت2009 المتعلق بتجارة التوزيع و ذلك على خلفية ضبط مخزن يتضمن حوالي 32 قنطار من المواد العلفية تابع لاحد الاشخاص صرح انه اشتراها من شركة لإنتاج المواد العلفية بالجهة تبين مخالفتها للتراتيب القانونية و انه يخزنها بغاية المضاربة فيها. و قد تم الأذن بحجز المنتوجات العلفية قصد إعادة ضخها مجددا في السوق طبق التراتيب القانونية. و التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد قصد تقديم الطلبات.

وكشف محدثنا انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.







وكانت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد تمكنت بالتنسيق مع أعوان الحرس الوطني بمدينة سيدي علي بن عون، يوم الخميس، من حجز 32 قنطارا من العلف المركب، تعمّد صاحبها ممارسة تجارة الأعلاف بالتفصيل دون التصريح بالنشاط لدى المصالح المختصة، حسب ما اكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، مبروك عبادة.



وكانت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد تمكنت بالتنسيق مع أعوان الحرس الوطني بمدينة سيدي علي بن عون، يوم الخميس، من حجز 32 قنطارا من العلف المركب، تعمّد صاحبها ممارسة تجارة الأعلاف بالتفصيل دون التصريح بالنشاط لدى المصالح المختصة، حسب ما اكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، مبروك عبادة.