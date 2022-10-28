العماري للرحوي: سعيد حل كل الهيئات التي تنازعه الحكم ولم يستطع فتح ملف اغتيال رفيقك بلعيد

انتقد الاعلامي لطفي العماري في مداخلته على قناة التاسعة مواقف النائب السابق المنجي الرحوي قائلا انه يدافع عن الفشل الذي جاء بعد قرار 25 جويلية ومهادنة الرئيس قيس سعيد.





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وقال العماري " قيس سعيد حل جميع الهيئات التي تنازعه الحكم وحل البرلمان ودخل في خصومة مع الغرب لكنه في ملف النهضة قام بتبييضهم والملفات الحقيقية لم تفتح بعد".ووجه العماري سؤالا للرحوي " اش عمل قيس سعيد في ملف اغتيال رفيقك شكري بلعيد".وقد رفض المنجي الرحوي هذه التهم قائلا ان ما تم القيام به في هذه الملفات لم تقم به اية حكومة سابقة.