10 سنوات سجنا للقاضية المتّهمة بتهريب العملة

حكمت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي ب 10 سنوات سجنا في حق القاضية التى هربت الاموال كما قضت بخطئتها بمبلغ 800 ألف دينار من أجل تهمة غسيل للأموال.





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وللتذكير فأن القاضية المتهمة تم ايقافها في شهر أوت من سنة 2021 بمدينة جمال من ولاية المنستير من طرف دورية تابعة للديوانة وبحوزتها مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره مليون ونصف مليون دينار اعترفت بتهريبه إلى بن قردانوتجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء المنحل كان قد أوقف القاضيّة المذكورة عن العمل مع رفع الحصانة عنها قبل أن يتم إيداعها السجن وتمّ اعفاؤها من العمل بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.