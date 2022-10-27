10 سنوات سجنا للقاضية المتّهمة بتهريب العملة


Publié le Jeudi 27 Octobre 2022 - 19:50 قراءة: 0 د, 30 ث
      
حكمت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي ب 10 سنوات سجنا في حق القاضية التى هربت الاموال كما قضت بخطئتها بمبلغ 800 ألف دينار من أجل تهمة غسيل للأموال.


وللتذكير فأن القاضية المتهمة تم ايقافها في شهر أوت من سنة 2021 بمدينة جمال من ولاية المنستير من طرف دورية تابعة للديوانة وبحوزتها مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره مليون ونصف مليون دينار اعترفت بتهريبه إلى بن قردان

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وتجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء المنحل كان قد أوقف القاضيّة المذكورة عن العمل مع رفع الحصانة عنها قبل أن يتم إيداعها السجن وتمّ اعفاؤها من العمل بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.

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