على المباشر، "عركة" بين أنصار قيس سعيد في بلاتو قناة التاسعة

شهد الثلاثاء 26 أكتوبر، برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة "عركة" بين أتباع مسار 25 جويلية المتمثلين في كرونيكور القناة رياض جراد ورئيس حزب التحالف من اجل تونس سرحان الناصري والقيادي بحراك 25 جويلية حاتم اليحياوي.







وشهد البرنامج نقاشا حادا واتهامات لممثل حراك 25 جويلية المساند لرئيس الجمهورية من طرف جراد والناصري بأنه حزب تم صناعته لضرب مسار 25 جويلية من طرف مراكز نفوذ مالي وسياسي.



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وطالب جراد النيابة العمومية بالتحرك للتحقيق في تصريحات قيادات حزب 25 جويلية خاصة في علاقة بدعم شقيق الرئيس نوفل سعيد للمد الشيعي في البلاد.



وقد انحازت مقدمة البرنامج ملاك البكاري الي كل من الناصري وجراد مقابل تعسفها على ممثل حراك 25 جويلية الذي استغرب تشنج وتوتر جراد والناصري...

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وشهد البرنامج نقاشا حادا واتهامات لممثل حراك 25 جويلية المساند لرئيس الجمهورية من طرف جراد والناصري بأنه حزب تم صناعته لضرب مسار 25 جويلية من طرف مراكز نفوذ مالي وسياسي.وطالب جراد النيابة العمومية بالتحرك للتحقيق في تصريحات قيادات حزب 25 جويلية خاصة في علاقة بدعم شقيق الرئيس نوفل سعيد للمد الشيعي في البلاد.وقد انحازت مقدمة البرنامج ملاك البكاري الي كل من الناصري وجراد مقابل تعسفها على ممثل حراك 25 جويلية الذي استغرب تشنج وتوتر جراد والناصري...