بوغلاب: في فلسطين الي نحبوا نحرّروها، المعلّم ياخذ 800 دولار وأحنا استاذ اول يخدم عندو 26 سنة ياخذ 1700 دينار


Publié le Mercredi 26 Octobre 2022 - 07:41 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تحدّث الثلاثاء 25 أكتوبر، كرونيكور قناة التاسعة محمد بوغلاب عن وضعية المعلم والاستاذ في تونس وقدّم بعض الامثلة عن معدّل الأجور.
وأفاد بوغلاب في البرنامج الاقتصادي 9 eco بأن استاذ اول مميز درجة استثنائي. يمارس التدريس منذ 26 سنة ومتحصل على استاذية يتحصّل على أجر قدره 1700 دينار.

كما قال بوغلاب ان معلمة متخرجة من مدرسة ترشيح المعلمين، برتبة استاذ مميز مدارس ابتدائية تتحصل بعد 32 سنة عمل على جراية تقدر ب1400 دينار.

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في المقابل اشار بوغلاب الي ان المعلم في فلسطين يتحصل على اجر قدره 800 دولار وقال " في فلسطين الي احنا نحبو نحرروها وكان احنا بدينا برواحنا وحررنا رواحنا خيرلنا المعلم ياخذ 801 دولار والاستاذ في المعهد ياخذ 915 دولار ورئيس جامعة ياخذ 3500 دولار".


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