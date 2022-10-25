الزكراوي: منذ 2011 ونحن نعيش من خدعة الي اخرى، خدعة النهضة ثم خدعة الباجي ثم الخدعة الكبرى مع قيس سعيد

جدد الثلاثاء 25 أكتوبر، استاذ القانون صغير الزكراوي انتقاد رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب انفراده بمسار 25 جويلية وعدم استشارة اهل الذكر في مختلف الخطوات التي اتخذها.





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واعتبر الزكراوي ان قيس سعيد يقود البلاد نحو طريق مغلق وقال " قيس سعيّد دخّلنا في سرداب ما نجموش نخرجو منو وهو ذاهب الي الفشل".وصرح الزكراوي أن قيس سعيد انقلب الي شخص ٱخر بعد وصوله الي كرسي الرئاسة وخان التوانسة وخذلهم وخدعنا جميعا وقال " منذ 2011 ونحن نعيش من خدعة الي اخرى، خدعة النهضة ثم خدعة الباجي ثم الخدعة الكبرى مع قيس سعيد".