محمد الحامدي: نحن نعيش في مسار من العبث.. تأويلات غربية وفرمان سلطاني وجرافة قامت بتهديم كل شي

القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين طالبوا بالتمديد في آجال قبول الترشحات وذلك إثر ما اعتبره تداول خبر مفاده وأن مترشحين من مساندي رئيس الجمهورية عجزوا عن جمع التزكيات وطالبوا بتمديد آجال الترشح للتشريعية

واعتبر الحامدي، في تصريح لبرنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، أن رئيس الجمهورية وظّف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتمرير أجندته الخاصة، حسب رأيه.







وأفاد بأن هيئة الانتخابات ليست مستقلة وهي أداة من أدوات مشروع قيس سعيد "الهلامي" لتكريس البناء القاعدي مضيفا أنها هيئة تبّرر الذهاب للانفراد بالحكم وصارت جزء من الحملة التفسيرية وتنشر عديد المغاالطات، على حدّ تعبيره.

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نحن نعيش في مسار من العبث تأويلات غربية وفرمان سلطاني وجرافة ماخلات شي"



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وقال الحامدي ان البلاد تعيش في مسار من العبث منذ 25 جويلية.

وأضاف " نحن نعيش تأويلات دستورية غريبة وفرمانات سلطانية متابعا " هنالك جرافة قامت بتهديم كل شي "ماخلات شي".

وتابع محمد الحامدي " الانتخابات المقبلة هي جزء من سياسات سعيد لتحقيق " شهواته".







وأفاد بأن هيئة الانتخابات ليست مستقلة وهي أداة من أدوات مشروع قيس سعيد "الهلامي" لتكريس البناء القاعدي مضيفا أنها هيئة تبّرر الذهاب للانفراد بالحكم وصارت جزء من الحملة التفسيرية وتنشر عديد المغاالطات، على حدّ تعبيره.وقال الحامدي ان البلاد تعيش في مسار من العبث منذ 25 جويلية.وأضاف " نحن نعيش تأويلات دستورية غريبة وفرمانات سلطانية متابعا " هنالك جرافة قامت بتهديم كل شي "ماخلات شي".وتابع محمد الحامدي " الانتخابات المقبلة هي جزء من سياسات سعيد لتحقيق " شهواته".