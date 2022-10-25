عبيد البريكي: بارونات الفساد تتحرك بشكل خطير وترفع في الاسعار كما تشاء


Publié le Mardi 25 Octobre 2022 - 18:50 قراءة: 0 د, 46 ث
      
حذر الامين العام لحزب تونس الى الامام عبيد البريكي بما وصفها بتحركات مريبة لبراونات الفساد لإعادة البلاد الى ما قبل 25 جويلية.
واضاف البريكي " في حوار عبر امواج إذاعة " اي اف ام" " بارونات الفساد تتحرك بشكل خطير وترفع في الأسعار كما تشاء" مضيفا " ما يحصل غريب للغاية ولا يمكن اعتباره فقط متعلقا بالازمة الدولية نتيجة الحرب الاوكرانية".

وتابع " في بعض الاحيان نشهد اختفاء مادة ثم عودتها للسوق باسعار مرتفعة".

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كان على الرئيس التوجّه إلى جرجيس منذ اليوم الأول

وقال عبيد البريكي إن ما آلم أكثر أهالي جرجيس هو كيفية تعامل السلطة مع أبنائهم الهالكين في فاجعة مركب الهجرة السرية.
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وأضاف البريكي أن أهالي جرجيس كانوا ينتظرون تحركا سريعا من السلطة، وكان على رئيس الجمهورية التوجه منذ اليوم الأول إلى الجهة ولو ذهب لاستقبلوه استقبالا جيدا رغم ألمهم ولما آلت الأمور إلى هذا الحد.






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