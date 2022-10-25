فوشانة: ايداع 5 تلاميذ بسجن المرناقية بسبب احتجاجهم على وجود سقف ٱيل للسقوط بأحد الأقسام!؟


Publié le Mardi 25 Octobre 2022 - 15:46 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أقدم الاسبوع الماضي عدد من التلاميذ بمعهد الامل بفوشانة على الاحتجاج بسبب ما اعتبروها الحالة الكارثية للمدرسة ووجود سقف ٱيل للسقوط بأحد الأقسام ووصل الامر الي اشعال التلاميذ للعجلات المطاطية.


وتدخلت على اثر ذلك السلطات الامنية قبل ان يتم ايقاف 5 تلاميذ وايداعهم بسجن المرناقية للتحقيق معهم وسط استنكار الاولياء واحتجاج النشطاء الحقوقيين.

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وقد اكد المكلف بالاعلام في المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس توفيق المسعودي أن السلطات الامنية لم تقم بايقاف أي تلميذ من داخل المعهد مشيرا الي ان الايقافات تمت خارج حرمة المعهد.

وأوضح المسعودي ان ايقاف التلاميذ ليس سببه الاحتجاج وانما بسبب معطيات تفيد بمسكهم زجاجات حارقة خلال الاحتجاج وهو ما يشكل خطرا على الجميع حسب تصريحه.
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