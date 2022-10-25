الاحتفاظ بشخص وادراج اخرين بسبب شبهة التلاعب وشراء التزكيات


Publié le Mardi 25 Octobre 2022 - 16:53 قراءة: 0 د, 30 ث
      
صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي باسمها جابر الغنيمي ل" باب نات " اليوم الثلاثاء 25 اكتوبر 2022 ان النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بشخص و اصدار برقيات تفتيش بشأن شخصين اخرين من أجل شبهة التلاعب و شراء تزكيات بمقابل مالي و ذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد افادت فيها وجود شبهة شراء تزكيات فتمت احالة الشكاية للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بسيدي بوزيد للبحث.


وبين المساعد الأول لوكيل الجمهورية انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بخصوص القضية .


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 255420

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 25 Octobre 2022 à 16h 57m |           
يشعلوا النار ويقولوا الدخان منين ويقعدوا يحصّروا



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