دورة تكوينيّة مكثّفة في الإعلاميّة والوسائط المتعدّدة بمراكز الإعلامية الموجهة للطفل من 31 الى 5 نوفمبر 2022

اعلنت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة كبار السن، الثلاثاء، عن انطلاق التسجيل في دورة تكوينيّة مكثّفة في الإعلاميّة والوسائط المتعدّدة بمراكز الإعلامية الموجهة للطفل.
وبينت الوزارة، في بلاغ لها، "أنّ المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل يشرع بداية من اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 وإلى غاية 31 أكتوبر 2022 في تسجيل الأطفال البالغ أعمارهم بين 5 و18 سنة في هذه الدورة وذلك من خلال بوابة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل عبر الرابط التالي:
https://www.cnipe.tn/inscriptions-a-la-formation-des.../.. او من خلال الاتّصال مباشرة بكافّة مراكز الإعلاميّة الموجّهة للطفل المنتشرة بمختلف ولايات الجمهوريّة.
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وستنتظم هذه الدورة التكوينية من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2022 بمعلوم تسجيل رمزيّ قدره 15 دينارا.
وتجدر الإشارة أنّ المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل قد برمج خلال السنة التربوية الجديدة 2022 – 2023 تأمين 13 دورة تكوينية للأطفال في اختصاصات الإعلامية والوسائط المتعددة والصيانة والتركيب والشبكات الاعلامية إضافة إلى التكوين في الورشة المستحدثة في مجال الروبوت التعليمي.
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