دورة تكوينيّة مكثّفة في الإعلاميّة والوسائط المتعدّدة بمراكز الإعلامية الموجهة للطفل من 31 الى 5 نوفمبر 2022

اعلنت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة كبار السن، الثلاثاء، عن انطلاق التسجيل في دورة تكوينيّة مكثّفة في الإعلاميّة والوسائط المتعدّدة بمراكز الإعلامية الموجهة للطفل.





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وبينت الوزارة، في بلاغ لها، "أنّ المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل يشرع بداية من اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 وإلى غاية 31 أكتوبر 2022 في تسجيل الأطفال البالغ أعمارهم بين 5 و18 سنة في هذه الدورة وذلك من خلال بوابة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل عبر الرابط التالي:https://www.cnipe.tn/inscriptions-a-la-formation-des.../.. او من خلال الاتّصال مباشرة بكافّة مراكز الإعلاميّة الموجّهة للطفل المنتشرة بمختلف ولايات الجمهوريّة.وستنتظم هذه الدورة التكوينية من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2022 بمعلوم تسجيل رمزيّ قدره 15 دينارا.وتجدر الإشارة أنّ المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل قد برمج خلال السنة التربوية الجديدة 2022 – 2023 تأمين 13 دورة تكوينية للأطفال في اختصاصات الإعلامية والوسائط المتعددة والصيانة والتركيب والشبكات الاعلامية إضافة إلى التكوين في الورشة المستحدثة في مجال الروبوت التعليمي.