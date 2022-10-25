حراك 25 جويلية يحذّر من المد الشيعي في البرلمان القادم عبر نوفل سعيد ويدعو الرئيس قيس سعيد الي تأجيل الانتخابات

طالب الاثنين 24 أكتوبر، حراك 25 جويلية رئيس الجمهورية قيس سعيد بتأجيل الانتخابات التشريعية وتغيير هيئة الانتخابات وحذّر من تدخل شقيقه نوفل سعيد في المسار الانتخابي.





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وقال رئيس المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي ان نوفل سعيد يقيم في قصر قرطاج وسيضر بشقيقه وبمسار 25 جويلية وبالمسار الانتخابي برمته داعيا الي ابعاده من القصر وقال "يزينا من تدخل العائلة".واضاف الخلولي ان نوفل سعيد يتبنى الفكر الشيعي ويساند المد الشيعي في تونس مشيرا الي ان سعيّد يسعى الي "تشييع" البرلمان القادم.من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك ... ان هناك تعليمات لتزكية أسماء تتبنى الفكر الشيعي في تونس واصبحوا اداة للاستخبارات الايرانية في تونس حسب تصريحه.