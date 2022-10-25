عصام الشابي: صندوق النقد لا يعترف بحكومة بودن وسيطالب بإمضاء سعيّد على الاتفاق

قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في مداخلة على قناة التاسعة انه سينتظر ماذا ستفعل الحكومة بالأموال المتأتية من صندوق النقد الدولي هل في الانفاق او الاستثمار وخلق فرص.





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واضاف عصام الشابي "اعتقد ان ثقة المؤسسات الدولية في حكومة نجلاء بودن منعدمة وانهم يريدون توقيع مع الرئيس قيس سعيد".مضيفا " مع حل البرلمان صندوق النقد يريد توقيعا من الرئيس.."وكانت مصالح صندوق النقد الدولي والسلطات التونسيّة توصّلت يوم السبت 15 أكتوبر 2022، للإتفاق على مستوى الخبراء لأجل دعم السياسة الاقتصادية لتونس مع برنامج يستغرق حوالي 48 شهرا بعنوان آلية "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة تناهز 1،9 مليار دينار."ويعد الاتفاق نتيجة لما أفضت إليه لقاءات واشنطن، من 10 إلى 15 أكتوبر 2022، بين الوفد التونسي وفريق من صندوق النقد الدولي في إطار متابعة المحادثات بخصوص دعم الصندوق والبرنامج الاجمالي للإصلاح الإقتصادي للحكومة التونسيّة"."وعلى أساس الاستنتاجات الأوليّة للمهمّة فإنّ مصالح الصندوق ستعمل على إعداد تقرير لعرضه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمناقشته وأخذ القرار. ويبقى الاتفاق النهائي مشروطا بمصادقة مجلس الادارة المتوقع في ديسمر 2022".