بوغلاب: السّفر في هيئة الانتخابات كي الدورة الشهرية، الّي يجي دورو يسافر دون اي اشارة للمهمة او التوقيت او المقاييس

انتقد الثلاثاء 25 أكتوبر، الاعلامي محمد بوغلاب في فقرة ما يفلّت شي بعض ممارسات أعضاء هيئة الانتخابات ورئيسها فاروق بوعسكر.





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وأشار بوغلاب الي ان بوعسكر من زاوية سوسة ومتحصل على مسكن وظيفي من وزارة العدل في سوسة لكنه رفض التخلي عن هذا المسكن الوظيفي بعد نقلته الي تونس والتحاقه بهيئة الانتخابات...كما تحدث بوغلاب عن الزيارة الاخيرة لعضو الهيئة تليلي المنصري الي باريس للحضور في ندوة بخصوص مشاركة المرأة في المسار الانتخابي.وأشار بوغلاب الي ان السفر في الهيئة حق ينتفع به اعضاء الهيئة بالتداول واوضح انه ليس هناك اي اشارة الي نوع المهمة او الوقت او المقاييس وقال "قاسمينها، يجي وقتك تسافر كي الدورة الشهرية".