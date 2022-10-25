الدعاس حول تحذيرات حراك 25 جويلية من 'زحف شيعي في تونس': 'هذه الاتهامات مُضحكة'

قال الناشط السياسي، فوزي الدعاس، في تعلقه على تحذيرات حراك 25 جويلية من تغلغل الفكر الشيعي في تونس، إن "هذه الاتهامات مُضحكة" وصرح "أحيانا نستمع إلى مسائل جد مضحكة".







وأضاف فوزي الدعاس، خلال حضوره، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، في ماتينال اذاعة شمس، أنه على من ادعى ببث الفكر الشيعي في تونس تقديم أدلة عن ذلك.



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كما أشار ضيف شمس أف أم إلى أنه لا يعرف من هو حراك 25 جويلية.



وكان الناطق الرسمي باسم

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وأضاف فوزي الدعاس، خلال حضوره، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، في ماتينال اذاعة شمس، أنه على من ادعى ببث الفكر الشيعي في تونس تقديم أدلة عن ذلك.كما أشار ضيف شمس أف أم إلى أنه لا يعرف من هو حراك 25 جويلية.وكان الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية محمود بن مبروك، كشف أمس ، عن وجود شق مدعوم من قبل أحد المقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد ويقوده أحد الوزراء في وزارة غير سيادية يهدفون لإعداد برلمان على المقاس بالاتفاق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لادخال البلاد في الفوضى وتسهيلا للمد الشيعي في تونس.