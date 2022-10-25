مفتي الجمهورية عثمان بطيخ في ذمة الله

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ولد الشيخ عثمان بطيخ يوم 17 أفريل 1941 بمدينة تونس. وتحصّل على الإجازة في الحقوق عام1967 وعلى الإجازة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، وله دكتوراة مرحلة ثالثة في علوم الشريعة ودكتوراة دولة من الجامعة الزيتونية.شغل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2006.ثمّ تولّى منصب مفتي الجمهورية التونسية وذلك من شهر نوفمبر 2008 الى غاية جويلية 2013 ليتمّ تعويضه بالوزير السابق حمدة سعيد، ثم عُيّن وزيرا للشؤون الدينية سنة 2015.وتولّى بعد ذلك الافتاء برتبة وزير مطلع سنة 2016.