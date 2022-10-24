الصغير زكراوي: قرار هيئة الانتخابات بالتمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية هو إقرار بالفشل

اعتبر أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي أن قرار الهيئة العليا المستقل للانتخابات القاضي بالتمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية هو إقرار بالفشل في ظل ضعف الإقبال على تقديم الترشحات خاصة من النساء والنخب، حسب رأيه.





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وأشار الزكراوي، في تصريح لراديو ديوان أف أم، إلى أن الهيئة تعيش أزمة فعلية وخسرت رهان عدد الترشحات وهو ما جعلها تتخذ هذا القرار، على حدّ تعبيره.وأكد أستاذ القانون الدستوري وجود عديد العراقيل خاصة على مستوى جمع التزكيات وتغييب الأحزاب مرجحا إمكانية انتخاب برلمان دون صلاحيات.وتابع قوله "يبدو أن خطاب مقاطعة الاستحقاق الانتخابي القادم قد أتى أكله.."وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قرر اليوم الإثنين، التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، بثلاثة أيام بداية من يوم غد الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.وأضافت الهيئة، في بلاغ لها اليوم، أنه أثناء فترة التمديد يمكن للمترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم استكمال البيانات والوثائق المستوجبة كما يمكن للراغبين في الترشح تقديم ملفات ترشحهم.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن فتح باب إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.