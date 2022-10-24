حمة الهمامي: سعيد لا يعرف سوى احتضان الشباب وتقديم الوعود الشعبوية


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 18:38 قراءة: 0 د, 40 ث
      
هاجم الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي في حوار عبر أمواج اذاعة " الديوان" رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة للحكومة نجلاء بودن بسبب ما وصفها الشعبوية والوعود الكاذبة.


وقال أن رئيس الجمهورية قيس سعيد شعبوي كامل الشروط حيث يسعى بمنهجه إلى السيطرة على عقول الناس وعواطفهم إلى جانب ضرب العقلانية والذكاء والمس من مكتسبات الشعب الثقافية والديمقراطية

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وأوضح الهمامي أن قيس سعيد الشعبوي جاء في إطار مشهد عالمي يرتكز على قاعدة الشعب الخيّر الذي يواجه النخبة الفاسدة ليأتي الرئيس المنقذ تحت شعار الشعب يريد و يقوم بكتابة دستور وإصدار المراسيم بصفة فردية.

وأضاف حمة الهمامي " قيس سعيد لا يعرف سوى احتضان وتقبيل الشباب في حين أن الفقر يجتاح البلاد متابعا " اتفاقية صندوق النقد الدولي ستزيد من تفقير البلاد".
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الفيديو: بداية من الدقيقة 18



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