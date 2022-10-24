ليلى الشابي: فكّرت في الانتحار بسبب الدستور الجديد!؟

أكدت الممثلة ليلي الشابي انها كانت ستُقْدم على الانتحار بسبب الدستور الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد تنظيم الاستفتاء.







وقالت خلال استضافتها نهاية الاسبوع الماضي في برنامج لاباس على قناة التاسعة " تجيبلي دستور هكاكا ..بالحق شوية لا مت شوية لا قتلت روحي..رغم الي انا عمري ما فكرت في الانتحار".



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وتابعت قائلة "الدستور هو مصير بلاد لكن الدستور الجديد من التوطئة لٱخر فصل هو دستور كارثي" مشيرة بالاساس الي ما ورد في التوطئة وايضا الفصل الخامس.





وقالت خلال استضافتها نهاية الاسبوع الماضي في برنامج لاباس على قناة التاسعة " تجيبلي دستور هكاكا ..بالحق شوية لا مت شوية لا قتلت روحي..رغم الي انا عمري ما فكرت في الانتحار".وتابعت قائلة "الدستور هو مصير بلاد لكن الدستور الجديد من التوطئة لٱخر فصل هو دستور كارثي" مشيرة بالاساس الي ما ورد في التوطئة وايضا الفصل الخامس.