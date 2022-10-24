ليلى الشابي: فكّرت في الانتحار بسبب الدستور الجديد!؟


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 14:03 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أكدت الممثلة ليلي الشابي انها كانت ستُقْدم على الانتحار بسبب الدستور الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد تنظيم الاستفتاء.


وقالت خلال استضافتها نهاية الاسبوع الماضي في برنامج لاباس على قناة التاسعة " تجيبلي دستور هكاكا ..بالحق شوية لا مت شوية لا قتلت روحي..رغم الي انا عمري ما فكرت في الانتحار".

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وتابعت قائلة "الدستور هو مصير بلاد لكن الدستور الجديد من التوطئة لٱخر فصل هو دستور كارثي" مشيرة بالاساس الي ما ورد في التوطئة وايضا الفصل الخامس.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 255349

Kerker  (France)  |Lundi 24 Octobre 2022 à 14h 47m |           
إنّ كلّ تصرّف يلحق بضرر بالجسم كالإضراب عن الأكل و اقتناء المخدّرات و الخمر و التّسمّم و الإنتحار أعمال شيطانية و إنّ جهنّم مسكن فاعليها. أعمال تدلي بضعف الإيمان و عظمة جهل الإنسان.

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 24 Octobre 2022 à 14h 14m |           
قالت الحق



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