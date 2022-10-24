صربيا تفرض التأشيرة على التونسيين: عبد الله العبيدي يعتبره ''نوعا من قطع العلاقات''

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العبيدي حول وصول طفلة ال3 سنوات إلى لامبيدوزا: 'يتم التعامل مع الملف برعوانية وهواة تتابعه'

ووصف العبدي خلال تدخل هاتفي على اذاعة شمس القرار" بالمباغت" ، لافتا إلى أنه "وقبل اتخاذ مثل هذه القرارات يتم التفاوض الديبلوماسي بين الطرفين" .وعلى ذلك، أقر العبيدي أن فاجعة جرجيس وكاريكاتورية عجز الدولة في عدم التعرف على أبنائها خلال عملية الدفن قد يكون احد الأسباب، خاصة وأن هذه الدول لها تقارير امنية وتتابع الأوضاع، وفق تعبيره.وأفاد الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي أن الدولة التونسية أصبحت عاجزة على السيطرة على حدودها والتحكم فيها، مشددا انها ليست من مهام الديبلوماسية او الخارجية.وقال العبيدي إن تونس ليس لها سياسة خارجية ولا ذخيرة لها للدفاع عن مثل هذه الملفات لان الهواة هي من تتعامل فيها.وأقر العبيدي أن الخارجية التونسية والسلك الديبلوماسي يزخر بالكفاءات لكن المشكل في القيادة، وفق تعبيره.وقال عبد الله العبيدي إن "الدولة التونسية تتعامل برعوانية مع ملف طفلة ال3 السنوات التي وصلت إلى لامبيدوزا في رحلة غير نظامية".وأقر ان "هواة تتابع الملف"، معتبرا تحول مندوب حماية الطفولة إلى إيطاليا لإعادة الطفلة لا مبرر له ولا دخل له، وفق تعبيره.وأفاد العبيدي أن مهمة مندوب الطفولة تنتهي في تونس، لافتا إلى ان الجهات الخارجية تتعامل في مثل هذه الملفات وفقا للقانون ولا تسلم الطفلة إلا لعائلتها ولا يمكن أن تسلها لمندوب جماية الطفولة.وأكد العبيدي أنه الجهات الأجنبية لن تسلم الطفلة إلا لعائلتها ودون ترخيض من الولي لا يمكنها تسليمها وذلك وفقا للأطر القانونية التي تعتمدها هذه الجهات، حسب قوله.وشدد أن هذا "الملف من إختصاص الخارجية ولا دخل لمندوب حماية الطفولة فيه".