توفيق وناس: ضغوط من الاتحاد الأوروبي وراء فرض صربيا تأشيرة على التونسيين

..



.

.. ...

وقال الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية توفيق وناس في تصريح لبرنامج ''أحلى صباح'' على اذاعة موزاييك اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، إن المهاجرين غير النظاميين اعتادوا عبور طريق البلقان للدخول لمنطقة شنغن....وأوضح توفيق وناس أن صربيا ليست عضوا في شنغن ولا في الاتحاد الاوروبي، وان هذا القرار يأتي نتيجة لضغوط يسلطها الاتحاد الاوروبي عليها لقطع الطريق امام المهاجرين غير النظاميين.واعتبر توفيق وناس أن هذا القرار سيادي ولا يمكن لتونس ان تعترض عليه رغم ان الحق في التنقل مبدأ من مبادئ القانون الدولي لكن هناك استثناءات، وفق تقديره.وتابع: ''مثل هذا القرار سيادي لكن فيه نوع من الاجحاف حيث لم يقع التشاور مع تونس بل التشاور وقع مع دول الاتحاد الأوروبي''.وأضاف أن صربيا أصبحت اليوم ممرا لعدد من الروسيين للدخول الى منطقة شنغن، وهي خطوة اولى للضغط على صربيا من اجل اتخاذ قرار ضد الروسيين في خطوة ثانية.