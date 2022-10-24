بسام الطريفي: اليوم نعيش في مناخ تسيطر عليه العصا الغليطة للدولة


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 09:19 قراءة: 0 د, 53 ث
      
قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اللإنسان، بسام الطريفي، إن هناك قمح للاحتجاجات في كل مكان سواء حي التضامن وحي الزهرو وجرجيس.


وأضاف بسام الطريفي، خلال استضافته اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، في ماتينال اذاعة شمس، "أصبحنا نعيش في مناخ تسيطر عليه العصا الغليظة للدولة".

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وصرح الطريفي "الاعتداءات طالت حتى جنازة شاب لأنه ضحية قمع بوليسي، اليوم صرنا نعيش في مناخ تسيطر عليه العضا الغليطة للبوليس وللمؤسسة الأمنية"

وتابع الطريفي ، بأنه لا يمكن الوصول إلى إجراء انتخابات حرة وشفتفة في ظل هذا المناخ وما تعيشه تونس من تضييق على الحريات وحرية التعبير.
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ستُراقب الانتخابات إذا سمحت لها هيئة الانتخابات

كما أكد الطريفي، أن الرابطة معنية بالانتخابات التشريعية المقرر إجراءها يوم 17 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن هناك أخبار متداولة حول إمكانية لتأخير موعد هذا الاستحقاق الانتخابي لكنها ليست معلومات رسمية.

وتابع الطريفي أن رابطة حقوق الإنسان شاركت في كل الاستحقاقات الانتخابية من خلال مراقبتها وستشارك في عملية مراقبة الانتخابات المقبلة إذا سمحت لها هيئة الانتخابات بذلك... وتابع "سنراقب وضع الحريات والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية"



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