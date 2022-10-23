موقع تويتر يُغلق الصفحة الرسمية لوزارة تكنولوجيات الاتصال بسبب انتهاكها قوانين الموقع ‎‎

واعتبر ان ما حصل موجب لاقالة الوزير وقال ،" في دولة تحترم نفسها، يقال الوزير حالا ويحال على التحقيقات الإدارية والعدلية لخرق الحريات الدستورية وللتآمر بتشويه سمعة الدولة في الداخل والخارج..".