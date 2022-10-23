موقع تويتر يُغلق الصفحة الرسمية لوزارة تكنولوجيات الاتصال بسبب انتهاكها قوانين الموقع ‎‎


Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 - 22:18 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قام موقع تويتر بغلق الصفحة الرسمية لوزارة تكنولوجيا الاتصال بسبب انتهاكها قوانين الموقع وهي الرسالة التي تظهر لكل من يحاول الدخول لصفحة الوزارة على تويتر .
وقد أثار غلق صفحة الوزارة عديد التفاعلات أبرزها للناشط السياسي عبد الوهاب الهاني الذي اعتبر في تدوينة نشرها الاحد 23 اكتوبر أن ما حدث هو فضيحة دولة.

واعتبر ان ما حصل موجب لاقالة الوزير وقال ،" في دولة تحترم نفسها، يقال الوزير حالا ويحال على التحقيقات الإدارية والعدلية لخرق الحريات الدستورية وللتآمر بتشويه سمعة الدولة في الداخل والخارج..".


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