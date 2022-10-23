فرنسا: نحو تقليص آجال منح التأشيرات للتونسيين

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أن المحادثات متقدمة مع دول المغرب العربي بخصوص منح التأشيرات وخاصة مع تونس والجزائر.







وخلال جلسة استماع لها يوم 12 أكتوبر بمجلس الشيوخ الفرنسي، أعلنت الوزيرة الفرنسية اعتزامها تقليص آجال منح التأشيرات للتونسيين ولمواطني دول المغرب العربي.



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وتحدثت عن توجه وزارتها لتعزيز مكاتبها القنصلية بموارد بشرية إضافية



وأقرت الوزيرة بأن الأرقام والإحصائيت تُثبت أنه لم يتم بعد جائحة كورونا الرجوع للنسق العادي لمنح التأشيرات المُسجل سنة 2019.

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المصدر - شمس







وخلال جلسة استماع لها يوم 12 أكتوبر بمجلس الشيوخ الفرنسي، أعلنت الوزيرة الفرنسية اعتزامها تقليص آجال منح التأشيرات للتونسيين ولمواطني دول المغرب العربي.وتحدثت عن توجه وزارتها لتعزيز مكاتبها القنصلية بموارد بشرية إضافيةوأقرت الوزيرة بأن الأرقام والإحصائيت تُثبت أنه لم يتم بعد جائحة كورونا الرجوع للنسق العادي لمنح التأشيرات المُسجل سنة 2019.المصدر - شمس