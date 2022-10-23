الحكيم الروحاني المشهور باستعمال البرّاد لمداواة حرفائه، كمال المغربي يلتحق بمجال الصحافة والاعلام!؟


Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 - 16:19 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن منذ يوم تقريبا، "الحكيم الروحاني" المشهور باستعمال "البرّاد" كمال المغربي عن التحاقه بمنظمة صحافيون بلا قيود ومبادرة الفيدرالية الوطنية للصحفيين التونسيين كعضو ممتاز.


ونشر المغربي صورة له في صفحته الرسمية على الفايسبوك بعد حصوله على شهادة شكر وتقدير اثر التحاقه بالمنظمة.

..

.

وأثارت تدوينة المغربي موجة ساخرة على صفحات الفايسبوك واشاد النشطاء ساخرين بما وصفوه تنوّع وثراء مجال اختصاص المغربي من الشعوذة والدجل الي الاعلام.

كما خلفت التدوينة موجة استهجان واستنكار في صفوف عديد الصحفيين الذين طالبوا نقابة الصحفيين بالتدخل لمقاضاة هذا الشخص.
..
...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255298



En continu...

Toutes les news...
الأحد 23 أكتوبر 2022 | 27 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:35 15:08 12:11 06:34 05:07
Babnet
26°
 Babnet31° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-1932°-2130°-2129°-2130°-20
  • Avoirs en devises
    22770,9

  • (21 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,26372 DT        1$ =3,30546 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 oct )   1825,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   