الحكيم الروحاني المشهور باستعمال البرّاد لمداواة حرفائه، كمال المغربي يلتحق بمجال الصحافة والاعلام!؟

أعلن منذ يوم تقريبا، "الحكيم الروحاني" المشهور باستعمال "البرّاد" كمال المغربي عن التحاقه بمنظمة صحافيون بلا قيود ومبادرة الفيدرالية الوطنية للصحفيين التونسيين كعضو ممتاز.





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ونشر المغربي صورة له في صفحته الرسمية على الفايسبوك بعد حصوله على شهادة شكر وتقدير اثر التحاقه بالمنظمة.وأثارت تدوينة المغربي موجة ساخرة على صفحات الفايسبوك واشاد النشطاء ساخرين بما وصفوه تنوّع وثراء مجال اختصاص المغربي من الشعوذة والدجل الي الاعلام.كما خلفت التدوينة موجة استهجان واستنكار في صفوف عديد الصحفيين الذين طالبوا نقابة الصحفيين بالتدخل لمقاضاة هذا الشخص.