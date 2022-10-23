محرز الغنوشي: ليس هناك مؤشرات بهطول الامطار قبل 7 نوفمبر

نشر السبت 22 أكتوبر، المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي تدوينة قال فيه انه واستنادا لٱخر التحديثات فإنه ليس هناك مؤشرات لهطول الامطار قبل تاريخ 7 نوفمبر.







وأثارت تدوينة الغنوشي عديد التفاعلات بين من علق بالقول "نشالله ربي يرحمنا" وبين داعين لاقامة صلاة الاستسقاء وبين من اعتبروا ان تاريخ 7 نوفمبر هو تاريخ "التغيير المجيد والمبارك".



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وقال بعضهم "يا حسرة على عهد بن علي حتى الامطار كان تنزل بشكل عادي ٱما اليوم الامطار حزينة على عهد بن علي وبش تهبط في 7 نوفمبر تخليدا لذكراه".





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ولم تتجاوز كميّات المياه بالسدود التونسية نسبة 32 بالمائة من طاقتها للخزن، إلى موفى سبتمبر 2022، ما يعادل نحو 759 مليون متر مكعب، تقريبا، وهي نتيجة حتمية لسبع سنوات، متتالية، تقريبا، من الجفاف وغياب سياسات فعلية للترشيد في استهلاك الماء في بلد يقبع تحت خط الشحّ المائي.



وكان المدير المركزي للاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،



والجدير بالذكر أنّ مقياس شح المياه في العالم حدّد في أي بلد وهو أن تقلّ حصّة الفرد عن 1000 متر مكعب سنويا، وحدد خط الندرة والشح المطلق أو الفقر المدقع إذا قلّ ذلك عن 500 متر مكعب للفرد سنويا.



وأرجع السعيدي تأزّم الوضعية المائية في تونس "إلى عدم انتظام التساقطات المائية في الزمان وفي المكان مع تواتر فترات الجفاف بالشمال (معدل التساقط 1500 مم) وبالجنوب ( 100مم) سنويا".



وأفاد أن الموارد المائية الجملية القابلة للتعبئة تقدّر بـ4،8 مليار متر مكعب سنويا منها 2،7 مليار متر مكعب مياه سطحية (السدود والبحيرات الجبلية ) و مياه جوفية بمعدل 2،1 مليار متر مكعب.







وأثارت تدوينة الغنوشي عديد التفاعلات بين من علق بالقول "نشالله ربي يرحمنا" وبين داعين لاقامة صلاة الاستسقاء وبين من اعتبروا ان تاريخ 7 نوفمبر هو تاريخ "التغيير المجيد والمبارك".وقال بعضهم "يا حسرة على عهد بن علي حتى الامطار كان تنزل بشكل عادي ٱما اليوم الامطار حزينة على عهد بن علي وبش تهبط في 7 نوفمبر تخليدا لذكراه".ولم تتجاوز كميّات المياه بالسدود التونسية نسبة 32 بالمائة من طاقتها للخزن، إلى موفى سبتمبر 2022، ما يعادل نحو 759 مليون متر مكعب، تقريبا، وهي نتيجة حتمية لسبع سنوات، متتالية، تقريبا، من الجفاف وغياب سياسات فعلية للترشيد في استهلاك الماء في بلد يقبع تحت خط الشحّ المائي.وكان المدير المركزي للاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد السلام السعيدي، ذكّر في حوار سابق بأنّ معدل النصيب السنوي للفرد من الماء المقدر، حاليا، في تونس بـ450 متر مكعب متجه نحو مزيد الانخفاض في سنة 2030 ليبلغ 350 مترا مكعبا.والجدير بالذكر أنّ مقياس شح المياه في العالم حدّد في أي بلد وهو أن تقلّ حصّة الفرد عن 1000 متر مكعب سنويا، وحدد خط الندرة والشح المطلق أو الفقر المدقع إذا قلّ ذلك عن 500 متر مكعب للفرد سنويا.وأرجع السعيدي تأزّم الوضعية المائية في تونس "إلى عدم انتظام التساقطات المائية في الزمان وفي المكان مع تواتر فترات الجفاف بالشمال (معدل التساقط 1500 مم) وبالجنوب ( 100مم) سنويا".وأفاد أن الموارد المائية الجملية القابلة للتعبئة تقدّر بـ4،8 مليار متر مكعب سنويا منها 2،7 مليار متر مكعب مياه سطحية (السدود والبحيرات الجبلية ) و مياه جوفية بمعدل 2،1 مليار متر مكعب.