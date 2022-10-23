مهذب الرميلي: " لم استهدف عبير موسي بل رفضت تلحيس الفنان للسياسي"


Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 - 08:56 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قال الممثل مهذب الرميلي في حوار على قناة التاسعة انه لم يقصد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عندما انتقد تداخل السياسي في الفني.
وأضاف " انا رفضت هيمنة السياسيين على الفنانيين وطالبت بأن يكون الفنان اهم من السياسي متابعا " لو قام سياسي اخر غير عبير موسي بنفس الموقف لكانت مواقفي نفسها".

وتابع " أنا أرفض أن يكون الفنان تابع ولحاس للسياسي".

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يذكر أن الفنان مهذب الرميلي كان في نوفمبر 2020 أكد تلقّيه تهديدات بالقتل اثر الفيديو الذي نشره وعبّر فيه عن رفضه لحضور عبير موسي في ندوة صحفية للنقابة المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية.

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