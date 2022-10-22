هشام النقاطي: حبوا يسحروني وبرشا مرات بنات حبوا عليا ..وانا نكوي ملي صغير في سيدي الحلفاوي بش نحّي الفجعة


Publié le Samedi 22 Octobre 2022 - 19:29 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اكد السبت 22 اكتوبر الفنان هشام النقاطي انه تعرض لعديد محاولات "السحر" وقال " ما تسحرت حتى مرة اما برشا حبوا يسحروني".


واضاف في تصريح لشمس أف أم "برشا بنات حبو ياخذوني وحاولو يسحروني اما انا كنت نخمم في الحياة المهنية والفنية متاعي وما خممتش في حياتي العائلية".

..

.

وفي سياق ٱخر قال هشام النقاطي انه يؤمن بالاولياء الصالحين وأنه بعد تعرضه لصدمة في الكاميرا الخفية "مشى يكوي " وقال "انا تفجعت برشة في الكاميرا الخفية ومشيت كويت في سيدي الحلفاوي بش نحيت الفجعة وملي صغير نمشي نكوي".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255262



En continu...

Toutes les news...
السبت 22 أكتوبر 2022 | 26 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:02 17:36 15:09 12:11 06:33 05:06
Babnet
24°
 Babnet31° Babnet % 69 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-1932°-1932°-2030°-2129°-21
  • Avoirs en devises
    22770,9

  • (21 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,26372 DT        1$ =3,30546 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 oct )   1825,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   