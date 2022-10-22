هشام النقاطي: حبوا يسحروني وبرشا مرات بنات حبوا عليا ..وانا نكوي ملي صغير في سيدي الحلفاوي بش نحّي الفجعة

اكد السبت 22 اكتوبر الفنان هشام النقاطي انه تعرض لعديد محاولات "السحر" وقال " ما تسحرت حتى مرة اما برشا حبوا يسحروني".







واضاف في تصريح لشمس أف أم "برشا بنات حبو ياخذوني وحاولو يسحروني اما انا كنت نخمم في الحياة المهنية والفنية متاعي وما خممتش في حياتي العائلية".



..



.

وفي سياق ٱخر قال هشام النقاطي انه يؤمن بالاولياء الصالحين وأنه بعد تعرضه لصدمة في الكاميرا الخفية "مشى يكوي " وقال "انا تفجعت برشة في الكاميرا الخفية ومشيت كويت في سيدي الحلفاوي بش نحيت الفجعة وملي صغير نمشي نكوي".







واضاف في تصريح لشمس أف أم "برشا بنات حبو ياخذوني وحاولو يسحروني اما انا كنت نخمم في الحياة المهنية والفنية متاعي وما خممتش في حياتي العائلية".وفي سياق ٱخر قال هشام النقاطي انه يؤمن بالاولياء الصالحين وأنه بعد تعرضه لصدمة في الكاميرا الخفية "مشى يكوي " وقال "انا تفجعت برشة في الكاميرا الخفية ومشيت كويت في سيدي الحلفاوي بش نحيت الفجعة وملي صغير نمشي نكوي".