نبيل حجي لبوعسكر: "أنت تكذب.. الفاسد فاسد في حزب او خارجه "


Publié le Samedi 22 Octobre 2022 - 19:14 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اتهم القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجي في حوار عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" اليوم السبت رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بالكذب.
وقال نبيل حجي " فيما يتعلق بالتمويل الذاتي فهو يشمل التمويل الحزبي مضيفا " لكن بوعسكر اراد المغالطة وهو من اقسم على دستور 2014".

وتابع نبيل حجي " من يقول ان الاحزاب " سبب التعكيك" ظهر من خلال ملف التزكيات غير ذلك بشهادة " الايزي" مضيفا " الفاسد فاسد في حزب او خارجه".
وقال نبيل حجي " قدمت مراسلة لبوعسكر من اجل النفاذ للمعلومة بشان تنقيحات القانون الانتخابي لكنه لم يجبني".
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وتابع نبيل حجي " هيئة الانتخابات هي هيئة " البناء القاعدي وفق رغبة رئيس الجمهورية".



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