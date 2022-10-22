القناة الوطنية الثانية تزف بشرى لمشاهديها وتعلن اعادة بث سلسلة ضيعة محروس

أعلنت الجمعة 21 أكتوبر، القناة الوطنية الثانية انها ونزولا عند رغبة المشاهدين قررت اعادة بث سلسلة ضيعة محروس وهو ما اثار الاف التفاعلات والتعليقات على الصفحة الرسمية للقناة على الفايسبوك.





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وقد رحب البعض باعادة بث ضيعة محروس فيما سخر البعض بالقول ما غير ما تعاودوها هانا بطبيعتنا عايشين في ضيعة محروس.وضيعة محروس هي سلسلة متلفزة في 61 حلقة في جزئين، الأول من إنتاج «شركة زيني فيلم للإنتاج التلفزي بتونس»، والثاني من إنتاج «شركة حسان للإنتاج الفني - تونس».لقد تم انجازها بين سنتي 1995 و 1996, وهي تتوجه بالأساس إلى الأطفال وهي ناطقة باللغة العربية الفصحى، (مراجعة المنصف مراد وعبد العزيز صميدة)، يقوم بأداء الأدوار فيها مجموعة من المسرحيين التونسيين يرتدون اقنعة حيوانات.