صورة اليوم "الطلاق قرارك والاجراءات علينا شعار اول موقع تونسي مهتم بالطلاق"

تم بعث موقع جديد تحت اسم "طلاق" يديره مجموعة من الخبراء في عديد المجالات .. ووفق الموقع الهدف الأساسي من هذه الشركة الناشئة توعية الشباب القادمين علي الزواج بأهمية إختيار شريك الحياة والإستفادة من القصص والخبرات السابقة حتي يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة , وفي حالة كان هنالك قرار نهائي للانفصال يوفر الموقع خدمات استشارة حددت ب1200 د.
ويعرف الموقع نفسه بالتالي:
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"يهدف هذا الموقع بالأساس لوضع حل لأحد أكبر المشاكل في العالم العربي وهو ارتفاع نسب الطلاق، وحسب أخر الإحصائيات فإن السبب الأساسي في ارتفاع هذه النسبة يعود لنقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الامور المادية، خصوصا في المجتمعات العربية المحافظة مثل تونس ليبيا الجزائر مصر والمغرب،
يهدف الموقع في نسخته الأولي من الحديث أكثر وبصراحة في جميع المواضيع قبل وبعد الزواج وتعريف كل طرف باحتياجات الطرف الاخر من خلال سرد مجموعة من القصص الواقعية ونصائح يقدمها الخبراء أو الأطباء المختصين،
وفي حالة ان القرار كان قرارا نهائيا فإن فريق من الخبراء والمستشارين سيقدمون الدعم الازم لأي طرف من الأطراف مع ضمان تقديم خدمات بسيطة وفعالة تضمن نهاية بأقل ضرر مادي ونفسي ممكن للطرفين."
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