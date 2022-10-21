بلاغ حول البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2022

تذكّر اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية برئاسة الحكومة بقرب خت م آجال تقديم مطالب الإحالة على التقاعد بعنوان سنة 2022 و التي حددت بتاريخ 31 ديسمبر2022.





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فعلى الأعوان العموميين الذين يبلغون سن السابعة والخمسين )57( على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2022 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على ج ارية التقاعد المحددة ب 15 سنة وال ارغبين في الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، تقديم مطالبهم في الآجال المذكورة.هذا ويتمتع المنخرطون في هذا البرنامج بتنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغهم سن 62 ويمكن أن تصل مدة التنفيل الى 5 سنوات وتصرف لهم جارية التقاعد بصفة فورية.تعطى الأولوية للانتفاع بالبرنامج الخصوصي، للأعوان الذين هم في عطلة المرض طويل الأمد أو الذين هم في حالة عدم مباشرة وجوبية لأسباب صحية أو الذين في كفالتهم أحد الفروع أو الأصول من ذوي الإعاقة.