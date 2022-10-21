فاروق بوعسكر يؤكد انه على اتصال برئيس الهايكا ويستغرب من حديث بعض الأعضاء عن وجود قطيعة بين الهيئتين


Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 - 16:13 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قال الجمعة 21 أكتوبر، رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر ان قواعد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية القادمة سيتم ضبطها لاحقا في قرار مشترك مع هيئة الاتصال السمعي والبصري، الهايكا كما جرت عليه العادة وذلك قبل 10 أيام او أسبوع من انطلاق الحملة.


واستغرب بوعسكر حديث بعض أعضاء الهايكا وجود عن قطيعة وجفاء ومشاكل بين هيئة الانتخابات والهايكا مؤكدا أن هناك تواصل شخصي بينه وبين رئيس الهايكا النوري اللجمي في انتظار اللقاءات الرسمية بين الهيئتين وجدد استغرابه من الحديث عن قطيعة بين الطرفين مؤكدا عدم وجود أي مشكلة بينهما.

..

.

يذكر ان عضو الهايكا هشام السنوسي تحدث خلال حضوره في قناة التاسعة عن وجود جفاء وقطيعة بين الهيئتين منتقدا تأخر المشاورات بخصوص قواعد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية.

الفيديو: 38:38
..
...



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 255178

Elmejri  (Switzerland)  |Vendredi 21 Octobre 2022 à 16h 28m |           
مقاطعة بسبب دستور على قياس محتكر كل السلطات و تعيين هيئة غير مستقلة للانتخابات،،،،



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 21 أكتوبر 2022 | 25 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:04 17:37 15:10 12:11 06:32 05:06
Babnet
28°
 Babnet29° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-1931°-1931°-1932°-2031°-21
  • Avoirs en devises
    22842,0

  • (20 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,25325 DT        1$ =3,29066 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct )   1680,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   