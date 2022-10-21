فاروق بوعسكر يؤكد انه على اتصال برئيس الهايكا ويستغرب من حديث بعض الأعضاء عن وجود قطيعة بين الهيئتين

قال الجمعة 21 أكتوبر، رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر ان قواعد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية القادمة سيتم ضبطها لاحقا في قرار مشترك مع هيئة الاتصال السمعي والبصري، الهايكا كما جرت عليه العادة وذلك قبل 10 أيام او أسبوع من انطلاق الحملة.







واستغرب بوعسكر حديث بعض أعضاء الهايكا وجود عن قطيعة وجفاء ومشاكل بين هيئة الانتخابات والهايكا مؤكدا أن هناك تواصل شخصي بينه وبين رئيس الهايكا النوري اللجمي في انتظار اللقاءات الرسمية بين الهيئتين وجدد استغرابه من الحديث عن قطيعة بين الطرفين مؤكدا عدم وجود أي مشكلة بينهما.



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يذكر ان عضو الهايكا هشام السنوسي تحدث خلال حضوره في قناة التاسعة عن وجود جفاء وقطيعة بين الهيئتين منتقدا تأخر المشاورات بخصوص قواعد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية.



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واستغرب بوعسكر حديث بعض أعضاء الهايكا وجود عن قطيعة وجفاء ومشاكل بين هيئة الانتخابات والهايكا مؤكدا أن هناك تواصل شخصي بينه وبين رئيس الهايكا النوري اللجمي في انتظار اللقاءات الرسمية بين الهيئتين وجدد استغرابه من الحديث عن قطيعة بين الطرفين مؤكدا عدم وجود أي مشكلة بينهما.يذكر ان عضو الهايكا هشام السنوسي تحدث خلال حضوره في قناة التاسعة عن وجود جفاء وقطيعة بين الهيئتين منتقدا تأخر المشاورات بخصوص قواعد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية.