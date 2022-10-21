أحييني : برنامج تلفزي للأطفال تقّدمه الإعلامية عفاف لطيف على قناة التاسعة

أفادت عفاف لطيف في تصريح لـ "باب نات " ،اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2021، أنّ البرنامج التلفزي الأسبوعي الجديد الموجه للأطفال "أحييني" ستنطلق عملية بثه هذا الأحد على قناة التاسعة بداية من الساعة منتصف النهار.





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وقالت مقدمة هذا البرنامج الجديد الذي يعنى بتربية الناشئة على ثقافة الاقتصاد الأخضر والبيئة والتنمية المستدامة ومبادئ المواطنة، إنّ هذا المشروع الإعلامي يأتي في إطار شراكة رائدة واستراتيجية تجسد على أرض الواقع المسؤولية المجتمعية للشركات، متوجهة بالشكر في الان ذاته للشركات التي ساهمت في دعم الفكرة في تجربة فريدة من نوعها تكرّس أيضا الدور الاجتماعي البناّء لوسائل الإعلام.وقد بينت محدثتنا أنّ فكرة برنامج "أحييني" مستوحاة من لعبة الشطرنج والورق، وهو برنامج مسابقات تثقيفية تربوية وتوعوية موجهة للفئة العمرية ما بين 8 و 18 سنة.يشار إلى أنّ "أحييني " هو في الأصل مخبر ثقافي رقمي وحضوري للتنمية المستدامة موجه إلى الأطفال. بدأ بمنصة الكترونية تعتمد الصور المتحركة كوسيلة للتواصل مع الأطفال. وهو مشروع بعث في إطار شركة ناشئة كرّست شراكات رائدة مع القطاع العمومي والقطاع الخاص في التعاون من أجل