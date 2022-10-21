اقتحام فرع بنكي في الزهروني: أعمار المتورّطين تتراوح بين 15 و21 سنة !!


Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 - 13:55 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالسيجومي و مركز الأمن الوطني بالزهروني، من التعرّف على منفذي عملية اقتحام فرع بنكي بجهة الزهروني بالعاصمة، وهم 4 عناصر تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة.


وجاء في الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني على الفايسبوك، أنه قد تم القبض عليهم تباعا بمقرات سكنهم بعد التنسيق مع النيابة العمومية وحجز ماسح ضوئي scanner خاص بالصكوك البنكية وآلة طباعة.

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وباستشارة ممثل النيابة العمومية بتونس، أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "إقتحام مؤسسة مالية والإضرار بها والسرقة من داخلها والمشاركة في ذلك"، علما وأن الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية الجناة والقبض عليهم.

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