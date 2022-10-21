بوغلاب: مازلنا باركين عايشين في وهم بش نغيّروا التاريخ ونحكيو عالسيادة وقتلي الامريكان يوكّلو في صغارنا

عنون الجمعة 21 اكتوبر، الاعلامي محمد بوغلاب فقرته ما يفلت شي بعنوان " الفم الحارك" واشار في هذا السياق الي ان رئيس الجمهورية ومنذ عامين تقريبا قال ان انجاز مشروع المدينة الصحية في القيروان سينطلق قرييا.





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وقال بوغلاب " كل مرة تترمى كلمة قدام مسؤولين اجانب اوروبيين صينيين..وبعد ما يتقدم حتى ملف جدي فيه دراسات الكلفة والجدوى ومدة الانجاز".وتساءل مستنكرا "هل تعمْلت خطوة جدية وحدة لانجاز مدينة الاغالبة الصحية!؟ مشيرا الي ان رئيس الجمهورية ومنذ توليه الرئاسة ليس له اي انجاز سوى الشركة الاهلية في بني خيار ومؤسسة فداء التي لا تزال مغلقة وصلح مدرسة في فرنانة".وتابع قائلا " هناك الف صيغة ممكنة لانجاز المدينة الصحية بالقيروان اما احنا باركين، كاركين عايشين في وهم بش نصلحوا العالم ونغيروا تاريخ البشرية واحنا نساسيو بش نصرفوا على صغارنا".واشار في هذا السياق الي المنحة الامريكية الاخيرة الموجهة لأطفال العائلات المعوزة المقدرة ب60 مليون دولار كما تحدث عن المشاكل التي تواجهها العائلات محدودة الدخل في رعاية اطفالهم.وختم بوغلاب فقرته قائلا "كي الامريكان هوما الي بش يوكلو صغارنا الي مزال يحكيلي عالسيادة بش نحيلو فردة الصباط".