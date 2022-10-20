الطاهري: التلفزة الوطنيّة لم تعد تغطي أنشطتنا.. ولا تستضيف النقابيين

أكّد الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، على أهميّة الإعلام والاتّصال بالنسبة لأيّ "منظمة لها تاريخ وتحترم نفسها لضمان التواصل الجيّد مع النّاس ومع المنخرطين".





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وفي إشارة إلى الإعلام العمومي، قال الطاهري: "التلفزة الوطنيّة التي لم تعد تغطي أنشطة الاتحاد ولا تستدعي أيّ مسؤول نقابي".وشدّد خلال مشاركته بصفاقس في ندوة ينظمها الاتّحاد الجهوي للشغل على امتداد يومي الخميس والجمعة، وتبحث في تطوير الاستراتيجية الإعلامية بالجهة على توجّه المنظمة الشغيلة لمزيد العناية بالجانب التواصلي وهذه ضرورة يفرضها الوعي بأهمية الإعلام من أجل إيصال الصوت إلى جميع الناس وضمان انفتاحهم على أنشطة الاتّحاد ومواقفه، لافتا إلى أنّ هذه المسألة شعر بها الاتّحاد منذ إحداث الحوض المنجمي.وقال سامي الطاهري إنّ المسألة الإعلامية تحظى دائما باهتمام المنظمة، مستشهدا بصحيفة "الشعب" لسان حال الاتحاد، وهي ليست بالجديدة وتمّ تدعيمها بالنسخة الإلكترونية واستشهد أيضا بقيام الشهيد فرحات حشاد منذ 1951 بتأسيس نقابة للصحفيين صلب الاتحاد.المصدر موزاييك