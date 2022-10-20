الطاهري: التلفزة الوطنيّة لم تعد تغطي أنشطتنا.. ولا تستضيف النقابيين


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 22:12قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكّد الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، على أهميّة الإعلام والاتّصال بالنسبة لأيّ "منظمة لها تاريخ وتحترم نفسها لضمان التواصل الجيّد مع النّاس ومع المنخرطين".


وفي إشارة إلى الإعلام العمومي، قال الطاهري: "التلفزة الوطنيّة التي لم تعد تغطي أنشطة الاتحاد ولا تستدعي أيّ مسؤول نقابي".

..

.

وشدّد خلال مشاركته بصفاقس في ندوة ينظمها الاتّحاد الجهوي للشغل على امتداد يومي الخميس والجمعة، وتبحث في تطوير الاستراتيجية الإعلامية بالجهة على توجّه المنظمة الشغيلة لمزيد العناية بالجانب التواصلي وهذه ضرورة يفرضها الوعي بأهمية الإعلام من أجل إيصال الصوت إلى جميع الناس وضمان انفتاحهم على أنشطة الاتّحاد ومواقفه، لافتا إلى أنّ هذه المسألة شعر بها الاتّحاد منذ إحداث الحوض المنجمي.

وقال سامي الطاهري إنّ المسألة الإعلامية تحظى دائما باهتمام المنظمة، مستشهدا بصحيفة "الشعب" لسان حال الاتحاد، وهي ليست بالجديدة وتمّ تدعيمها بالنسخة الإلكترونية واستشهد أيضا بقيام الشهيد فرحات حشاد منذ 1951 بتأسيس نقابة للصحفيين صلب الاتحاد.
..
...


المصدر موزاييك

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255141



En continu...

Toutes les news...
 | 0
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
21°
Babnet27°Babnet% 83:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1930°-1930°-1930°-2032°-20
  • Avoirs en devises
    22842,0

  • (20 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,25325 DT        1$ =3,29066 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct )   1680,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   