قال الكرونيكور في قناة التاسعة رياض جراد أن شقيق رجل الأعمال المترشح للانتخابات الرئاسية الذي تمت الإشارة إليه من قبل وزارة الداخلية هو هيكل الشنوفي شقيق رجل الأعمال ياسين الشنوفي.

واضاف رياض جراد " هيكل الشنوفي ومعاذ الغنوشي هما المعنيان بتشكيل وفاق اجرامي".





وتابع رياض جراد " هذان الشخصان يديران صفحات فايسبوكية لتأجيج الشارع".



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وكانت



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وتابع رياض جراد " هذان الشخصان يديران صفحات فايسبوكية لتأجيج الشارع".وكانت النّيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالقصرين، أذنت بالإحتفاظ بـ 4 أشخاص ، من أجل "تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي"، كما أذنت بإدراج ابن رئيس حزب سّياسي وشخص مقرّب منه بالتفتيش وإحالة الموضوع عليها بتاريخ 20 أكتوبر 2022.