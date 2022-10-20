الهايكا توجه لفت نظر لمؤسسة التلفزة التونسية

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، لفت نظر إلى مؤسسة التلفزة التونسية بخصوص مااعتبرته الخرق المسجل في حلقة 07 أكتوبر 2022 من برنامج 'نبي الرحمة' على القناة الوطنية الأولى.





..



.

.. ...

وقالت الهايكل إن الخرق يتمثل في التطرّق إلى مسائل دينية غير مثبتة وغير دقيقة بما من شأنه إحداث خلط لدى المشاهدين ومغالطتهم.ودعت الهيئة التلفزة التونسية إلى تجنب مثل هذا التوجه في التعاطي الإعلامي مع المواضيع الدينية وتفادي الاستسهال ودعوة أهل العلم من ذوي الاختصاص في البرامج الدينية التزاما بأهداف المرفق الإعلامي العمومي وبمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011.وأشار تقرير الهايكا إلى أن ضيف البرنامج في إطار حديثه عن رسول الله قدّم أمثلة عن مظاهر رحمته بالحيوانات وأشار في معرض حديثه قائلا أنه:” من جملة نتائج رحمته بالدواب أن جعل الله سبحانه وتعالى الدواب تنطق بصدق رسالته، واستشهد بقصة أعرابي جاءه لإثبات نبوّته فأشار أنه لن يؤمن به حتى يشهد له الضبّ فنطق الضبّ بلسان فصيح وقال أنت رسول الله”.كما أشار قائلا في مواصلته لتعداد مظاهر رحمته بالدواب:” […] فهذه من جملة الحوادث وكل الدواب سبحان الله منذ حداثة سنه وهو رضيع عند حليمة في ديار ابي سعد كانت حليمة تحكي تقول كانت احدى غنيماتي ترعى تشوف النبي جالس عندها في حجرها النبي صلى الله عليه وسلم تترك القطيع وتجي قدام النبي صلى الله عليه وسلم وتسجد، هذي كذلك من المظاهر الي جعل ربي سبحانه وتعالى كتكريم لهذا الأعظم صلى الله عليه وسلم ان جعل الدواب تنطق بصدق رسالته. عندما توفي صلى الله عليه وسلم وانتقل الى الرفيق الأعلى الدابة متاعو امسكت عن الطعام حتى ماتت وحماره المعروف الذي غنمه في خيبر ألقى نفسه في البئر […].