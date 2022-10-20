المليكي لسعيّد: 'عطيناك قصر فيه 60 بيت و30 مليون.. باش تسبنا بيهم؟

اعتبر الناشط السياسي حاتم المليكي في ''ميدي شو'' اذاعة موزاييك اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 أن الإجراءات التي تم اتخاذها حول فرض المراقبة القبلية على عدة منتجات استهلاكية صحية وصناعية وغذائية وغيرها، هي مثال يعكس ضعفا في الكفاءة في إدارة الشأن العام.





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المليكي: أربع شركات كبرى للأدوية قررت مغادرة تونس

كما اعتبر أن حرص السلطات على صحة المواطن يقتضي فرض مراقبة على السوق الموازية والتهريب، قائلا ''إخدم على السوق الموازية إذا إنت خايف على صحة المواطن..''واعتبر أيضا أن السعي نحو تطوير الميزان التجاري باتخاذ إجراءات مماثلة يتطلب التشاور مع الشركاء ''لا وضعهم أمام الأمر الواقع''، وفق قوله.وأضاف ''حتى النقاش العام في البلاد ماعادش عقلاني ورزين متع ناس إدافع على مصالحها.. نحبو بلادنا يسيّروها عباد تسيير حقيقي.. وقرارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي ولجنة البندقية... بش نخلصوها نهار من النهارات.. انت أعمل اللي تحب وهوما زادا تو يعملو اللي يحبو..''وفي موضوع متصل، انتقد المليكي أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلا ''إذا كان قيس سعيد متصور باش يربح في المعركة متاعو.. راهو باش يربح تونس.. باش يدڤدڤها.. فخرة التونسي تكسرت.. وصورة الطفلة اللي حرقت لايطاليا وحدها ضربت صورة التونسي ونظرتو لروحو..''كما خاطب المليكي رئيس الجمهورية قائلا ''نعطيوك قصر فيه 60 بيت و30 مليون و3 آلاف أمن رئاسي.. باش تسبنا بيهم؟ هذا ما قالش بيه ربي...''وكشف حاتم المليكي أن أربع شركات كبرى لتصنيع اللأدوية عبرت عن نيتها في مغادرة تونس الأسبوع الماضي بسبب الديون المتراكمة على الصيدلية المركزية.وأضاف أن الشركات المعنية اعتبرت أنها لا تستطيع مواصلة العمل في تونس.كما تحدث عن الوضعية في تونس، قائلا إن الجمهورية أصبحت محل مخاطر جدية وتونس اليوم تقاوم أما الباقي فهو تفاصيل،وفق تعبيره.وأضاف ''تونس تقاوم..فهناك من اختار المقاومة بشكل فردي من خلال 'الحرقة'، وهناك من يقاوم بطرق أخرى.. لكن الجسم الحقيقي للشعب التونسي، يقاوم في اتجاه وحيد ويتمثل في عودة تونس مثلما كانت في السابق.. همهم يرجعو تونس كيف ما كانت وما يهمهمش لا في رئيس لا في غيرو ..''