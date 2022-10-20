الصافي سعيد: 'الشركات الأهلية هي تقسيم وتوزيع للموالاة'

انتقد اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 الكاتب والصحفي الصافي سعيد، تأسيس شركات أهلية، متسائلا عن جدواها والإضافة التي يمكن أن تُقدمها لتونس.





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الصافي سعيد: 'الحكومة متورطة في الهجرة غير النظامية'

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المسيرات الإحتجاجية دعاية لنظام سعيّد وعلى المعارضة تغيير أساليبها في محاربة الديكتاتورية'

واعتبر الصافي سعيد في حوار له على اذاعة شمس، الشركات الأهلية توزيعا وتقسيما للموالاة وفق تعبيره.وأوضح أن الأراضي الدولة تم توزيعها في عهد الاستعمار وفي عهد البايات وعهد الحبيب بورقيبة، مشددا على أن تجربة التعاضديات التي تم اعتمادها سابقا في تونس أفضل من الشركات الأهلية.وقال الصافي سعيد، إن عمليات 'الحرقة' التي تُنظم نحو الفضاء الأوروبي لا تتم خلسة بل على مرأى من الجميع والحكومة متورطة في ذلك.وقال الصافي سعيد إن الحكومة متورطة عبر عدم تأمينها لسواحلها وعبر عدم إبرام اتفاقيات، مشيرا إلى أن العديد من العصابات متورطة في موضوع الهجرة غير الشرعية وعديد المصالح على الطاولة.وتابع أن الشعب التونسي بكل شرائحه أصبح يتوق للهجرة والدولة تنتهج إزاء ذلك سياسة الصمت، مبينا أن أكبر الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالهجرة غير النظامية موجودة في تونس رغم أن هناك عدة دول تعتبر أقرب لأوروبا من تونس.واعتبر الصافي سعيد، أن المعارضة في تونس بصدد محاربة ديكتاتورية بأساليب قديمة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع كل الدولة في يده.وأفاد الصافي سعيد بأن المسيرات والتحركات الإحتجاجية للأطراف المعارضة لا تُسقط ديكتاتورية، مشددا على أن المسيرات هي دعاية لنظام قيس سعيد وتسويق لاحترام الحريات وحق التظاهر والإحتجاج.ودعا الصافي سعيد المعارضة إلى ضرورة تغيير أساليبها، مبينا أن الحكم الإستبدادي هو الحكم البسيط.