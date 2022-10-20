قضية عمر العبيدي: جلسة جديدة لاستنطاق المتهمين

تنظر اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس في القضية المتعلقة بوفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي ، غرقا بوادي رادس مليان في شهر مارس من سنة 2017 اثر مطارة أمنيين لعدد من جماهير النادي الافريقي في محيط ملعب رادس، وذلك وسط تعزيزات أمنية كبيرة انتشرت بكامل محيط مقر المحكمة.







وينتظر أن تخصص جلسة اليوم الخميس لاستنطاق المتهمين وجميعهم أمنيون محالون بحالة سراح وغابوا عن الجلسات السابقة كما ينتظر أن يتم فسح المجال أمام مرافعات المحامين سواء عن القائمين بالحق الشخصي أو دفاع المتهمين قبل أن يتم حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم حسب ما تراه هيئة الدائرة المتعهدة مناسبا.



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وينتظر أن تخصص جلسة اليوم الخميس لاستنطاق المتهمين وجميعهم أمنيون محالون بحالة سراح وغابوا عن الجلسات السابقة كما ينتظر أن يتم فسح المجال أمام مرافعات المحامين سواء عن القائمين بالحق الشخصي أو دفاع المتهمين قبل أن يتم حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم حسب ما تراه هيئة الدائرة المتعهدة مناسبا.