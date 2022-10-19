جرجيس: مصدر مسؤول ينفي وضع مقبرة افريقيا تحت تصرّف النيابة العمومية

أكد مصدر مسؤول ومطلع من المحكمة الابتدائية بمدنين أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين لم تأذن بغلق مقبرة افريقيا المعروفة باسم مقبرة الغرباء بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين.





..



.

وأفاد نفس المصدر لاذاعة شمس أف أم، بأنه تم فتح محضر بخصوص من قام بتعليق ورقة بالمقبرة والتي كتب عليها "ممنوع الدخول المقبرة تحت تصرف النيابة العمومية" وإتمام بقية الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.كما أبرز أنه تم حجز الورقة ولفت إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين متعهدا بجميع حيثيات وملابسات غرق مركب لرحلة غير نظامية انطلق من سواحل جرجيس بالاضافة إلى دفن 4 جثث من بين المفقودين في هذه الرحلة بهذه المقبرة.