نواكشوط: شرطة الجرائم الاقتصادية تستجوب مدير شركة "ماتال"

استجوبت شرطة الجرائم الاقتصادية، يوم الثلاثاء، المدير العام لشركة ماتال التونسي إلياس بن ساسي.









وقالت مصادر

..



.



ويتولى بن ساسي إدارة الشركة منذ أبريل 2019، حيث تم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الموريتانية التونسية للاتصالات.



.. ...

يذكر أن، مجموعة الاتصالات الجنوب افريقية “تليسال telecel أعلنت في افريل 2022 من العاصمة السينغالية داكار عن اتمام صفقة اقتناء شركة الاتصالات الموريتانية “ماتال” وهو ما يعني تفويت مجموعة اتصالات تونس في مساهماتها بالشركة الموريتانية.



واكدت مجموعة الاتصالات “تليسال”في بلاغ صادر عنها انها توصلت منذ يوم 14 مارس المنقضي الى اتفاق حصري مع مجموعة اتصالات تونس وشركتي بي س اي للاتصالات و كوموتال يقضي بالتفويت في جميع مساهماتها بالشركة التونسية الموريتانية للاتصالات “ماتال ” mattel .



وذكرت بان “ماتال” هي اول مشغل للهاتف الجوال في موريتانيا وبانها احدثت يوم 11 ماي من سنة 2001.



واشارت الى ان الشركة الموريتانية جاءت نتيجة تعاون بين فاعلين اقتصاديين موريتانيين وتونسيين مؤكدة انها تستاثر بنسبة 33 بالمائة من سوق الاتصالات في موريتانيا.



واوضحت مجموعة الاتصالات “تليسال ” انها تنشط في افريقيا منذ سنة 1986 وانها تستعد لاستثمار 700 مليون دولار في السنوات الثلاثة المقبلة خاصة قصد الاستحواذ على مشغلي الهواتف الجوالة او تركيز بنية تحتية للاتصالات.



يذكر ان مجلة جون افريك كانت قد اكدت منذ شهر ديسمبر الماضي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعطى موافقته لمجموعة اتصالات تونس للتفويت في فرعها الموريتاني “ماتال” علما ان مجموعة اتصالات تونس تستاثر باكثر من بـ51 بالمائة من راس مال الشركة.





وقالت مصادر موقع الصحراء الموريتاني إن استجواب بن ساسي دام لأكثر من أربع ساعات، من دون كشف المزيد من التفاصيل.ويتولى بن ساسي إدارة الشركة منذ أبريل 2019، حيث تم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الموريتانية التونسية للاتصالات.يذكر أن، مجموعة الاتصالات الجنوب افريقية “تليسال telecel أعلنت في افريل 2022 من العاصمة السينغالية داكار عن اتمام صفقة اقتناء شركة الاتصالات الموريتانية “ماتال” وهو ما يعني تفويت مجموعة اتصالات تونس في مساهماتها بالشركة الموريتانية.واكدت مجموعة الاتصالات “تليسال”في بلاغ صادر عنها انها توصلت منذ يوم 14 مارس المنقضي الى اتفاق حصري مع مجموعة اتصالات تونس وشركتي بي س اي للاتصالات و كوموتال يقضي بالتفويت في جميع مساهماتها بالشركة التونسية الموريتانية للاتصالات “ماتال ” mattel .وذكرت بان “ماتال” هي اول مشغل للهاتف الجوال في موريتانيا وبانها احدثت يوم 11 ماي من سنة 2001.واشارت الى ان الشركة الموريتانية جاءت نتيجة تعاون بين فاعلين اقتصاديين موريتانيين وتونسيين مؤكدة انها تستاثر بنسبة 33 بالمائة من سوق الاتصالات في موريتانيا.واوضحت مجموعة الاتصالات “تليسال ” انها تنشط في افريقيا منذ سنة 1986 وانها تستعد لاستثمار 700 مليون دولار في السنوات الثلاثة المقبلة خاصة قصد الاستحواذ على مشغلي الهواتف الجوالة او تركيز بنية تحتية للاتصالات.يذكر ان مجلة جون افريك كانت قد اكدت منذ شهر ديسمبر الماضي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعطى موافقته لمجموعة اتصالات تونس للتفويت في فرعها الموريتاني “ماتال” علما ان مجموعة اتصالات تونس تستاثر باكثر من بـ51 بالمائة من راس مال الشركة.