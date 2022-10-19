تفاصيل وصول طفلة الـ4 سنوات إلى إيطاليا في مركب 'حرقة' بمفردها


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 20:19قراءة: 0 د, 52 ث
      
أكد النائب السابق في البرلمان عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، وصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بمفردها يوم الأحد إلى جزيرة لامبيدوزا قادمة من تونس في مركب هجرة غير نظامية.


وفي تصريح لبرنامج "LE RECAP" على اذاعة شمس، أوضح الكرباعي، أنه اتصل بالسلط الإيطالية والتونسية و كذلك منظمات للاطلاع على وضعية هذه الطفلة فأكدوا له وضع هذه الطفلة في مركز رعاية مختص وتوفير إحاطة كاملة بها".

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وبخصوص طريقة وصول الطفلة إلى إيطاليا بمفردها، بين الكرباعي أن أحد أقارب العائلة أكد له أن عائلة الطفلة المتكونة من 4 أفراد كانت كلها تستعد للمشاركة في هذه "الحرقة".

وأضاف أنه خلال محاولة أفراد العائلة وهو أب وأم وطفلتين (4 سنوات و7 سنوات) الصعود في المركب، تعرضت الأم وابنتها الكبرى للغرق فقام الأب بوضع ابنته في المركب وعاد أدراجه لإنقاذ زوجته وابنته لكن المركب غادر تونس.
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ولفت الكرباعي إلى أن السلطات الإيطالية قررت إلحاق الوالدين بابنتهما لكن عملية إيقافهما من طرف السلطات في تونس حالت دون ذلك وستعقد المسألة وفق قوله.





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